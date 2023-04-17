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Когда ждать пика паводков в Киеве: ответ КГГА

Фото: в КГГА рассказали, когда ожидать пика паводков в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сейчас в Киеве нет аварийных подтоплений, однако пик наводнений прогнозируют 22 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука в эфире телеканала "Киев".

По его словам, в настоящее время в Киеве не фиксируют аварийные подтопления, однако есть подтопление пойменных территорий. Ткачук отметил, что эти территории почти каждый год подтапливаются при весенних наводнениях.

"Согласно информации Укргидрометцентра, пик весеннего половодья мы будем ожидать где-то 22 апреля. Также наводнение этого года увеличивается на 0,5-1 метр по сравнению с прошлыми годами", - сказал он.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщил, что сейчас фиксируют подтопление островов в парке Муромец, Гидропарке, Трухановом острове, а также Галерного залива, Корчеватого и частных участков в районе Осокорков.

Напомним, РБК-Украина публиковало фоторепортаж из затопленного столичного Гидропарка.

Тем временем вода вышла из берегов в 8 областях Украины.

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