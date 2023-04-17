Когда ждать пика паводков в Киеве: ответ КГГА

По его словам, в настоящее время в Киеве не фиксируют аварийные подтопления, однако есть подтопление пойменных территорий. Ткачук отметил, что эти территории почти каждый год подтапливаются при весенних наводнениях.

"Согласно информации Укргидрометцентра, пик весеннего половодья мы будем ожидать где-то 22 апреля. Также наводнение этого года увеличивается на 0,5-1 метр по сравнению с прошлыми годами", - сказал он.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщил, что сейчас фиксируют подтопление островов в парке Муромец, Гидропарке, Трухановом острове, а также Галерного залива, Корчеватого и частных участков в районе Осокорков.

Напомним, РБК-Украина публиковало фоторепортаж из затопленного столичного Гидропарка.

Тем временем вода вышла из берегов в 8 областях Украины.

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