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Когда можно ждать от Трампа реального давления на Путина: эксперт дал ответ

Украина, Пятница 04 июля 2025 20:29
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Когда можно ждать от Трампа реального давления на Путина: эксперт дал ответ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Дмитрий Олейник

Президент США Дональд Трамп по-настоящему начнет давить на российского диктатора Владимира Путина не раньше начала осени. Не стоит ожидать каких-то быстрых решений по давлению на Россию от этой администрации Соединенных Штатов.

Об этом сказал в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Клочок объяснил, что вопрос санкций против России будет в США огромным "политическим шоу". Собственно, по мнению эксперта, оно уже началось, поскольку три сенатора от Демократической партии инициировали расследование против Трампа, а сторонники президента в Республиканской партии раскололись: часть требует усиления давления на Россию, часть - ослабления.

"Команда у Трампа разделилась. Трамп не определился конкретно, что он будет делать. Влияния на Трампа, как такового, очевидно не так много. Какие-то советники что-то ему советуют, он может их слушать. Но учитывая то, что решение принимает он сам, то мы должны понимать, что не так просто изменить мнение Трампа", - сказал он.

Клочок также отметил, что в конце концов выиграет одна из групп влияния среди республиканцев. Но вряд ли сторонникам России хватит силы сломать Трампа и заставить его начать сотрудничество с Кремлем.

"Сломается ли Трамп и начнет сотрудничество с Россией? Очень сомневаюсь, скорее нет, до того момента, пока не прекратится огонь по линии фронта и полные обстрелы, ожидать какого-то сдвига не стоит. Хотя мы имеем уже примеры отмены отдельных санкций против России", - добавил он.

Эксперт напомнил, что новая избирательная кампания в Сенат и Конгресс начнется буквально через год. На фоне этого политическое будущее многих республиканцев зависит от Трампа, что может стать положительным фактором для Украины в плане усиления давления на россиян.

"Но говорить, что это произойдет завтра - нет. Однозначно. За неделю также нет. И вот наши прогнозы в рамках центра - то, что это действительно может начать происходить не раньше сентября", - резюмировал он.

Сенаторы требуют действий

Напомним, что 4 июля трое сенаторов-демократов - Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс - объявили о начале расследования действий администрации Трампа. Президента обвинили в том, что в течение более пяти месяцев он не вводил новых санкций против России из-за ее войны против Украины.

Между тем в Сенате США уже лежит законопроект, который предусматривает новые ограничения в отношении России. В частности, предусматривается введение 500% тарифов для любого государства, которое продолжит покупать российскую нефть и другие товары. Он имеет огромную поддержку сенаторов - 84 голоса из 100.

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