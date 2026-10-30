Когда может состояться визит Зеленского в Израиль: что говорят в посольстве

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль, но уже после того как новое правительство примет присягу.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель посла Израиля в Украине Мила Цур.
Отвечая на вопрос о двусторонних визитах Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Цуп заявила, что "мы бы очень хотели это увидеть".
"Но, как вы понимаете, сейчас у нас исполняющий обязанности премьер-министра. Надеюсь, что после выборов или после того, как новое правительство примет присягу, удастся организовать такие визиты. Это было бы здорово", - отметила заместитель посла.
По ее мнению, это могло бы поспособствовать дальнейшему укреплению отношений между странами.
Напомним, на днях в Израиле прошли парламентские выборы.
Награде ЦИК Израиля завершает подсчет голосов: обработано 99,9% бюллетеней.
Блок премьера Биньямина Нетаньяху получает 53 места из 120, оппозиционный блок Гади Айзенкота - 48, так что ни у одного нет 61 мандата для большинства.