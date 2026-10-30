Когда может состояться визит Зеленского в Израиль: что говорят в посольстве

Отвечая на вопрос о двусторонних визитах Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Цуп заявила, что "мы бы очень хотели это увидеть".

"Но, как вы понимаете, сейчас у нас исполняющий обязанности премьер-министра. Надеюсь, что после выборов или после того, как новое правительство примет присягу, удастся организовать такие визиты. Это было бы здорово", - отметила заместитель посла.

По ее мнению, это могло бы поспособствовать дальнейшему укреплению отношений между странами.