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Когда может состояться визит Зеленского в Израиль: что говорят в посольстве

13:25 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Милан Лелич
Фото: заместитель посла Израиля в Украине Мила Цур (прессслужба посольства)

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль, но уже после того как новое правительство примет присягу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель посла Израиля в Украине Мила Цур.

Отвечая на вопрос о двусторонних визитах Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Цуп заявила, что "мы бы очень хотели это увидеть".

"Но, как вы понимаете, сейчас у нас исполняющий обязанности премьер-министра. Надеюсь, что после выборов или после того, как новое правительство примет присягу, удастся организовать такие визиты. Это было бы здорово", - отметила заместитель посла.

По ее мнению, это могло бы поспособствовать дальнейшему укреплению отношений между странами.

Напомним, на днях в Израиле прошли парламентские выборы.

Награде ЦИК Израиля завершает подсчет голосов: обработано 99,9% бюллетеней.

Блок премьера Биньямина Нетаньяху получает 53 места из 120, оппозиционный блок Гади Айзенкота - 48, так что ни у одного нет 61 мандата для большинства.

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