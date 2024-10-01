"Когда в стране ужас, не могу жить счастливую жизнь". 5 историй украинцев, ушедших на войну

1 октября отмечают День защитника и защитницы Украины . После полномасштабного вторжения этот праздник стал особенно важным для украинцев, ведь сотни тысяч граждан встали на защиту Родины против российского врага.

Мама, ушедшая в армию, чтобы заменить сына

Ольга "Феникс" Бережная – гранатометчица и боевой медик 106 батальона 109 стрелковой бригады ТрО. В армию женщина пошла, чтобы заменить на службе тяжело раненого сына. Летом 2023 года он уже имел 4 ранения и 6 контузий. Тогда он был командиром и воевал на Авдеевском направлении.

"Я сознательно пошла учиться на гранатометчицу, чтобы на нуле его заменить", – рассказывает Бережная.

Ротацию назначили на 16 октября 2023, но за два дня до этого парень погиб.

"Я не смогла спасти своего сына, но могу спасти чьего-то ребенка, чьего-то брата, чьего-то мужа. У меня есть возможность, поэтому я здесь. У меня как у матери погибшего есть возможность завершить службу, но я не хочу бросать своих ребят. Я им нужна", – говорит Ольга.

Женщина признается, что с собой всегда носит серебряный браслет сына, его старый турникет и браслет в виде национального флага, который он подарил ей.

Дома Ольгу ждет 19-летняя дочь, которая очень болезненно восприняла решение матери пойти на военную службу. За год до того, в сентябре 2022 года, на войне погиб бывший муж Ольги и отец ее детей.

"За 11 месяцев на войне мы потеряли не только отца и сына, но еще трех очень дорогих и близких людей", – говорит Ольга.

На передовой во время эвакуации раненых женщина попала под минометный обстрел и получила контузию. После ранения военной пришлось пройти лечение.

Ольга с сыном (скриншот страницы Instagram/veteranka)

Командир, который ценой собственного здоровья спас побратимов

Андрей Соломин из Луцка впервые оказался на войне в 2014-м, но через год демобилизовался. В первый день полномасштабного вторжения мужчина снова встал на защиту Украины – вступил в ряды 100-й отдельной бригады ТРО.

В апреле 2024 года он получил тяжелое ранение в Донецкой области. Когда Андрей с побратимами закреплялись на позиции, поступила информация о возможном окружении. Ребятам необходимо было выходить, но в то время оператор вражеского дрона сбросил боеприпас прямо под ноги командира роты.

"Я уже в тот момент понимал, что ног у меня не будет", – рассказывает Андрей.

Мужчина получил сильные ранения ног, он сам наложил себе турникеты. Поскольку не верил, что выживет, сказал ребятам уходить без него. Но побратимы его не оставили. После 9 часов ожидания Андрея вывезли.

Андрей во время "Забега за двоих" (фото: "Незламні"/Facebook)

Уже в Днепре от врачей Андрей узнал, что если бы он потерял еще 100 мл крови, то не выжил бы. А также, что 6 минут находился в состоянии клинической смерти.

"Командир батальона сказал, ты смог вытащить роту, а не смог вытянуть себя. Мне стоило "отдать" свои ноги, чтобы спасти 32 души", – говорит Андрей.

Андрей признается, что ему сейчас помогают держаться семья, друзья и побратимы. Впереди военного ждет протезирование и продолжительная реабилитация.

22 сентября Андрей Соломин принял участие в "Забеге за двоих" в Киеве. Он на коляске одолел дистанцию в 1 км – за себя и за друга "Мику", который погиб в декабре 2023 года. Военный пришел к финишу первым.

Врач, потерявший ногу на войне, но вернувшийся на фронт

Артур Тоноян до полномасштабной войны был перспективным хирургом в Глухове. Весной 2022 года он присоединился к рядам ВСУ, начал спасать бойцов в самых горячих точках фронта.

"Эвакуация бойцов практически с линии фронта – это ответственность номер один для медика. Раненого необходимо мгновенно стабилизировать, сохранить ему жизнь, пока он попадет на операционный стол. Чтобы лечить, нужна эвакуация, а это, как правило, происходит в экстремальных условиях под обстрелами", – делится Артур.

9 октября 2022 года в Херсонской области Артур получил тяжелое ранение, в результате чего потерял часть ноги. После долгой реабилитации мужчине установили протез, ему пришлось адаптироваться к новым реалиям.

В январе 2024 года Артур принял решение продолжить службу и присоединился к своим побратимам на Харьковском направлении. Сам же медик считает судьбоносным то, что при ранении пострадала нога, а не руки, и он до сих пор может оперировать и спасать людей. В конце августа этого года врач получил еще одно ранение, оно тоже позволило ему продолжить службу.

Артур Тоноян с протезом ноги продолжает служить (фото: hlukhiv.info)

Девушка, которая приехала из США, чтобы защищать Украину

Виктория Гончарук – медык добровольческого батальона "Госпитальеры". Девушка родом из Житомирской области, но до полномасштабного вторжения жила в США. В 2022 году Виктория работала в инвестиционном банкинге в Citigroup в Investment Banking Department в Нью-Йорке.

В начале войны девушка помогала подразделениям, в которых служат родители и сестра, а в апреле приехала в Украину, чтобы пойти на фронт.

"Когда ужас продолжается в стране, в семье, я не могу жить счастливой жизнью и пить коктейли на Манхеттене. Я бы не могла быть полностью счастлива, пока не почувствовала себя частью борьбы", – рассказывает Виктория.

Виктория служила в Бахмутском и Авдеевском направлении, работала парамедиком в бригаде, где служит штурмовиком ее родная сестра.

"Все, с кем я хочу провести свое время, на войне. У нас есть отпуск пару дней, мы приезжаем с теми людьми, с которыми живем на передовой, в гражданскую жизнь, и живем в своем "пузырьке", – делится девушка.

Она добавляет, что все равно вернулась бы в Украину, даже если бы не началась полномасштабная война. На Родине она мечтала учредить компанию венчурных инвестиций.

Виктория Гончарук (фото: Герман Кригер)

Морпих-музыкант, не вернувшийся из российского плена

Святослав Салтыков был военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты. Парень с детства любил музыку, сначала учился игре на фортепиано, а потом на саксофоне. После окончания музыкального училища в Николаеве решил вступить в военный оркестр морпехов.

В начале полномасштабного вторжения он вместе с побратимами оказался в Мариуполе, а 12 апреля 2022 года попал в плен. В августе и сентябре того же года родители Святослава получили два письма от него.

"Я молодой, сильный, здоровый, я выживу. Рано или поздно вернусь. Вы берегите себя, передавайте всем привет. Всех люблю и молюсь за вас", – рассказывают родители.

Все это время родители не знали места пребывания сына, они обращались в Координационный штаб по вопросам обращения с пленными, к Красному кресту, но всюду уверяли, что нужно ждать обмена.

В апреле 2023 года родным Святослава сообщили, что его тело вернули в Украину. В документах, которые выдали родителям, указано, что морпех скончался в ноябре 2022 года в СИЗО №2 города Кинешма Ивановской области РФ. Причину смерти не указали. Святославу было 22 года.

"Мне прислали фотографии для предварительного опознания. По некоторым приметам я понял, что это наш сын, но сильно не рассматривал. На это было очень тяжело смотреть", – говорит отец Сергей Иосифович.

По словам освобожденных пленных, находившихся в этом же СИЗО, их часто избивали и пытали электрошокером. Украинские судмедэксперты не смогли установить причину смерти Святослава.

Музыканта похоронили в мае 2023 года на кладбище в поселке Кривая Балка. На прощании играли джаз, который очень любил Святослав.

Святослав Салтыков (фото: Медийная инициатива по правам человека)