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Когда Корецкий станет главой 'Нафтогаза': официальный ответ компании

Фото: Сергей Корецкий, будущий глава "Нафтогаз Украины" (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Автор: Сергей Пышкин

Сергей Корецкий, который был избран главой правления национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины", возглавит должность уже с 14 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Нафтогаз".

"Корецкий сейчас является председателем правления ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", и в этом качестве приходит на новую должность изнутри нефтегазовской семьи предприятий. Он вступит в должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" с 14 мая 2025 года", - пишет компания.

 

Что известно о Корецком

Корецкий в период с 2022 года возглавлял публичное акционерное общество (ПАО) "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", занимая должность председателя правления.

До этого времени он работал на руководящих должностях в компаниях Continuum Group, WOG, а также в Idealist Coffee Co.

Высшее образование получал в Луцком государственном техническом университете по направлениям "Машиностроение" и "Экономика бизнеса", а также в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, где учился по специальности "Добыча нефти и газа".

Вчера, 28 апреля, источники РБК-Украина сообщили, что Корецкий был избран председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Нафтогаз Украины