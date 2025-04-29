Когда Корецкий станет главой 'Нафтогаза': официальный ответ компании

Что известно о Корецком

Корецкий в период с 2022 года возглавлял публичное акционерное общество (ПАО) "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", занимая должность председателя правления.

До этого времени он работал на руководящих должностях в компаниях Continuum Group, WOG, а также в Idealist Coffee Co.

Высшее образование получал в Луцком государственном техническом университете по направлениям "Машиностроение" и "Экономика бизнеса", а также в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, где учился по специальности "Добыча нефти и газа".

Вчера, 28 апреля, источники РБК-Украина сообщили, что Корецкий был избран председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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