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Когда киевские школы вернутся к учебе: названа дата

Фото: когда киевские школы вернутся к учебе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Школы Киева возобновят обучение в формате онлайн и офлайн уже 30 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"97 процентов столичных школ, имеющих укрытие, возобновят учебу в смешанном формате - как онлайн, так и офлайн. В классы должно прийти около 117 тысяч школьников", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что во время зимних каникул проводились дополнительные работы по упорядочению укрытий. Сейчас там убежища могут получить более 189 тысяч человек, что на 42 тысячи больше, чем в начале учебного года.

"Проверили также готовность учебных заведений ко второму семестру. Особо обращали внимание на поврежденные во время воздушных атак школы. Они готовы принимать учащихся: отопление подключено, персонал проинструктирован на случай новых опасностей. Кроме того, провели работы, которые должны обеспечить качественное и бесперебойное подключение к интернету", - добавляет КГГА.

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КГГАКиев