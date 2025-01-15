Когда гривну привяжут к евро: ответ НБУ

"Учитывая наш курс к евросообществу, это точно реальность, которая произойдет, потому что если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводится большинство операций. Поэтому это неотвратимое будущее, как и наше членство в Европейском Союзе", - сказала она отвечая о "привязке" гривны к евро.

В то же время Рожкова отметила, что "когда и как - это другой вопрос".

"Потому что сейчас, в период вызовов, связанных в первую очередь с войной, которые сами по себе являются шоком для экономики, возможно это не лучшее время", - сказала первый заместитель главы НБУ.

Рожкова заверила, что в любом случае я любые привязки, перепривязки будут происходить очень незаметно для рынка и медленно.

"Мы будем избегать любых шоков, поэтому не надо волноваться, если это произойдет. А если это произойдет, это точно на пользу украинской экономике, потому что мы тогда точно будем в Евросоюзе", - добавила она.

Главная валюта

Напомним, главной курсообразующей валютой в Украине остается доллар. Валютная структура сделок на валютном рынке подтверждает этот статус.

В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме имеет тенденцию к росту. В частности, по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро остается более 40%.

Официальный обменный курс гривны к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке. Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса к доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют.