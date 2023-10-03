Коллектив санатория "Червона Калина" передал на фронт FPV-дроны и другую помощь

Как сообщается в пресс-релизе, это не первая помощь военного санатория в 2023 году. Но на этот раз ее инициатором стала известная мастерица по декоративному искусству из Мелитополя, 85-летняя Анна Ждань, которая находится в "Червоной Калине".

Анна Ульяновна родом из села Рясники Гощанского района Ровенской области. Но до войны проживала в Мелитополе. Когда город оккупировали русские захватчики, женщина уехала на родину.

"Наша семья и родные каждый день переживают за ребят, которые освобождают землю от российских кафиров. И я каждый день думаю, чтобы скорее уволили Мелитополь, потому что я там живу. Чтобы скорее вернуться домой. И я благодарна, что коллектив "Червоної Калини" мгновенно отозвался и приобщился к хорошему делу. Хочу, чтобы та помощь была на пользу воинам, чтобы имели большую силу освободить Мелитополь", - рассказала она.

Помощь формировалась по запросу из передовой. Прежде всего, руководители и сотрудники заведения обратились непосредственно к бойцам ВСУ и сформировали перечень того, что им необходимо на передовой. После этого было сосредоточено внимание на закупке FPV-дронов, а также других полезных для ВСУ вещей: планшетов, тактического снаряжения, зарядных станций, медикаментов и продуктов питания.

"Помощь на Мелитопольское направление - это планшеты, дроны и продукты питания. А также зарядная станция. До этого было перечисление средств. "Червона калина" системно поддерживает ВСУ. Это происходит с декабря 2022 года, когда санаторий получил ключевого инвестора - международную биореновационную медицинскую компанию AREGY GROUP. И такая помощь ВСУ от "Червоної калини" будет только расти. Наш коллектив активно поддерживает военных, ведь благодаря ВСУ мы имеем возможность работать", - отметила директор санатория Елена Попова.

Кроме военной помощи, Ждань вышила бойцам "на нуле" рушник-оберег.

"Полотенце вышила, чтобы он был как оберег воинам. Мой рушник им поможет, здесь им благословение на все, чтобы имели силу и здоровье все отвоевать. Я верю, что этот оберег убережет и защитит наших бойцов от русских шаров и снарядов и сопутствует к победе. Чтобы наша Украина была независимой, самостоятельной и счастливой", - сказала Анна Ульяновна.

На сегодня вся помощь доставлена на фронт, в подразделения, которые с помощью БпЛА наносят удары по врагу на Мелитопольском направлении.

Напомним, в декабре 2022 года санаторий "Червона Калина" в Ровенской области получил нового ключевого инвестора. Им стала Международная биореновационная медицинская компания Aregy Group.

В 2023 году компания представила Программу реновации и развития объекта ("Червоній калині") как био-реновационного курорта Ровенского региона. Планируется, что инвестиции на реконструкцию предприятия составят более 20 миллионов долларов.

В результате развития санатория планируется открытие более 200 рабочих мест, что обеспечит около 30 млн. грн. поступлений в государственный бюджет.