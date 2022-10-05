Коллектив Обуховского бумажного комбината обратился к президенту с просьбой о помощи

Сотрудники Обуховского бумажного комбината обратились к президенту Украины с просьбой о защите и помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на соответствующее обращение на сайте комбината.

Отмечается, что поводом для обращения стали действия украинских государственных органов, которые пытаются препятствовать хозяйственной деятельности предприятия, отмечают работники.

По их мнению, чиновники проводят неправомерные обыски и незаконно арестовывают корпоративные права и имущество комбината, основным акционером которого многие годы является австрийская компания Pulp Mill Holding.

"Мы понимаем, что сейчас существует вероятность того, что суды, занимающиеся рассмотрением наших дел, выполняют чей-то заказ, потому что назначают несоразмерные правонарушениям наказания, чем подтверждают ничтожность своих решений. К примеру - выносят решение об аресте корпоративных прав и активов предприятия в случае, когда за соответствующие правонарушения законодательством предусмотрен штраф в размере 800 грн", - говорится в письме.

Как говорится в обращении, основаниями для судебных решений об аресте активов УПКК стала якобы существующая налоговая задолженность комбината и сотрудничество с РФ и РБ. Коллектив Киевского УПК отвергает все обвинения.

"Предприятие является одним из крупнейших и добросовестных налогоплательщиков Киевской области, не сотрудничает с РФ и РБ. Комбинат активно привлекает европейские инвестиции. Все остальное - лишь обман, на котором основываются преступные действия тех, кто хочет завладеть успешным предприятием или уничтожить его, распилить на металл и продать за бесценок. Мы готовы к решительным действиям - мирным демонстрациям и митингам. Однако мы стремимся к тому, чтобы все решалось исключительно в правовом поле", - сообщили в Уголовном кодексе.

По словам коллектива, почти 2,5 тысячи работников Киевского УПК оказались перед угрозой потери работы и заработной платы. На комбинате заявляют, что остановка предприятия катастрофически отразится и на всей экономике страны. ККПК производит не только упаковочные материалы, гофротара и литую тару, например для яиц, но и изделия санитарно-гигиенического назначения. Комбинат является одним из крупнейших в Восточной Европе предприятий отрасли, крупнейшим переработчиком вторсырья в Украине.

"Мы не желаем нашему предприятию судьбы, которая уже постигла другие крупные предприятия региона: Обуховский биохимический завод, Трипольский завод керамоблоков и др. Мы хотим, чтобы ККПК развивался, а вместе с ним развивался и наш регион и вся Украина", - заявили сотрудники комбината.