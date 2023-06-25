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Коллаборанты бегут из Херсонской области в Крым, - Генштаб

Фото: коллаборанты бегут из Херсонской области в Крым (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На оккупированных территориях Херсонской области активизировались процессы эвакуации местных коллаборантов в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что сбегают они с российскими паспортами и используют при этом собственные автомобили.

"Однако, сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя", - отметили в Генштабе.

Ситуация в Херсонской области

Россияне и коллаборанты, очевидно, боятся продолжающегося в последнее время контрнаступления ВСУ. После удара по мосту в Чонгаре им остается все меньше возможностей для бегства.

В то же время, ВСУ наносят удары по местам концентрации вражеских войск в Херсонской области. Так, в Геническое 23 июня под удар попала база Росгвардии.

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колаборантКримХерсонская областьГенштаб ВСУ