Коллаборанты бегут из Херсонской области в Крым, - Генштаб

Отмечается, что сбегают они с российскими паспортами и используют при этом собственные автомобили.

"Однако, сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя", - отметили в Генштабе.

Ситуация в Херсонской области

Россияне и коллаборанты, очевидно, боятся продолжающегося в последнее время контрнаступления ВСУ. После удара по мосту в Чонгаре им остается все меньше возможностей для бегства.

В то же время, ВСУ наносят удары по местам концентрации вражеских войск в Херсонской области. Так, в Геническое 23 июня под удар попала база Росгвардии.

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