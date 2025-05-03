Любовь без границ: как в Украине официально вступить в брак с иностранцем

В Украине официально жениться на иностранце можно, если соблюдены определенные требования. Главное - законное пребывание на территории страны и правильно оформленные документы.
Об особенностях заключения брака с иностранцами РБК-Украина узнало у адвоката, старшего юриста Юридической фирмы EXPATRPO Екатерины Затулко.
Брак в Украине можно заключить только в органе государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) - это предусмотрено Семейным кодексом. Иностранец должен легально находиться на территории Украины.
Обязательные документы:
Также молодожены должны сообщить друг другу о состоянии здоровья.
Подача заявления. Будущие супруги подают заявление в выбранный ГРАГС вместе с пакетом документов;
Проверка. После подачи ГРАГС направляет запрос в Государственную миграционную службу, чтобы проверить, находится ли иностранец в Украине на законных основаниях. Проверка длится до 30 дней.
Назначение даты. После положительного ответа от миграционной службы ГРАГС предлагает даты для регистрации.
Регистрация брака. В определенный день оба жениха должны присутствовать. Регистрация через представителя или приложение "Дія" - невозможна.
Получение свидетельства. Пара получает два экземпляра свидетельства о браке.
"Иностранцы с превышением срока пребывания не могут заключить брак. ГРАГС обязательно проверяет законность их пребывания через Государственную миграционную службу", - объясняет адвокат Екатерина Затулко.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какие документы нужно обновить после смены фамилии из-за бракосочетания. В частности, необходимо заменить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, водительское удостоверение, банковские карты и медицинские документы. Загранпаспорт обновлять не обязательно, но это может предотвратить трудности во время путешествий.
Некоторые документы, такие как дипломы, свидетельства о рождении и трудовая книжка, не требуют замены, но может потребоваться предоставление свидетельства о браке для подтверждения изменения фамилии.
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