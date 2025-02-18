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О любви и не только. Стало известно, какую литературу покупает молодежь по программе "єКнига"

Какие книги чаще всего покупают 18-летние украинцы (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинский институт книги поделился списком литературы, которую чаще всего покупали 18-летние украинцы по государственной программе "єКнига" в январе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Украинского института книги в Facebook.

Какие книги покупают 18-летние украинцы

"Восемнадцатилетние подали уже 100 000 заявок на получение государственной помощи на покупку книг. Всего за январь было приобретено более 90 000 книг на общую сумму 41,8 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Рейтинг книг, проданных в январе:

  • Коллин Гувер "Оставь, если любишь...", книга 1;
  • "Так никто не любил: Антология украинской поэзии о любви";
  • "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана";
  • Х.Д. Карлтон "Игра в кота и мышь. Книга І. Преследование Аделины";
  • Тейлор Дженкинс Рид "Семь мужчин Эвелин Хьюго";
  • Тилли Коул "Тысяча памятных поцелуев";
  • Брианна Уэст "Переломный год. 365 дней, чтобы стать человеком, которым вы действительно хотите быть";
  • Джим Ловлесс "Иди туда, где страшно. И получишь то, о чем мечтаешь";
  • Коллин Гувер "Останься, если любишь...", книга 2;
  • Пенелопа Дуглас "Панк 57".

Самые популярные книги по программе "еКнига" (фото: Facebook/Михаил Федоров)

Отметим, что среди десятка самых популярных книг - две украинские, а именно: "Так никто не любил: Антология украинской поэзии о любви" и "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана".

Что известно о программе "єКнига"

Украинцы, которые достигают совершеннолетия, в течение года могут подать заявку через "Дію" на получение 908,4 гривны на приобретение книг. Ими можно воспользоваться в течение трех месяцев после получения на покупку бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке в магазинах и издательствах, участвующих в программе.

"єКнига" начала работать в декабре 2024 года. Проект реализует Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, Украинским институтом книги и "Проектом поддержки Дія", который Программа развития ООН в Украине реализует при финансировании Правительства Швеции.

Читайте также о том, на что украинцы чаще всего тратят деньги по программам "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек".

Ранее мы делились подборкой лучших книг о любви, которые поразят читателей любого возраста.

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