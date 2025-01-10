Кого ищут работодатели: названы самые востребованные профессии в Украине

Война в Украине изменила рынок труда и из-за нехватки специалистов женщинам часто приходится осваивать "мужские" профессии. Однако на рынке труда не хватает специалистов в различных сферах.
Об этом РБК-Украина рассказали в Государственном центре занятости.
По состоянию на конец декабря 2024 года на Едином портале вакансий, объединяющем данные Государственной службы занятости и ведущих украинских сайтов по поиску работы (work.ua, robota.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua, ua.jooble.org), было доступно более 224 тысяч предложений работы.
Сфера торговли и услуг:
Квалифицированные рабочие:
Специалисты и профессионалы:
Неквалифицированные рабочие:
По данным Государственной службы занятости, наибольший дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности, строительстве и образовании. Профессии со значительной текучестью кадров, такие как продавец, официант, бариста, подсобный рабочий, грузчик, остаются наиболее востребованными. В то же время специалисты по универсальным профессиям, встречающимся в различных отраслях экономики (водитель, бухгалтер, юрист, экономист), всегда пользуются спросом.
Специалисты Государственного центра занятости отмечают, что указанные профессии будут оставаться актуальными и в 2025 году, учитывая стабильный спрос на рынке труда и ключевые вызовы, с которыми сталкиваются работодатели.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине появится новый Трудовой кодекс. Министерство экономики представило проект нового Трудового кодекса Украины для общественного обсуждения. Документ предлагает обновить трудовое законодательство, учитывая международные стандарты, демократические принципы и баланс интересов работников и работодателей.
Эксперт по политическим вопросам Игорь Попов отмечает, что действующий кодекс является наследником советской системы трудовых отношений, ориентированной на защиту прав работников. Зато новый проект, по его словам, больше фокусируется на усилении прав работодателей, что соответствует современным тенденциям реформирования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.