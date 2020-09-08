КОДА та мобільні оператори розпочинають співпрацю для розвитку якісного зв’язку та інтернету

8 вересня 2020 року підписано Меморандум про співпрацю між Київською обласною державною адміністрацією, Українською Асоціацією операторів зв’язку "Телас", мобільними операторами Київстар, Vodafone Україна та lifecell з метою прискорення розвитку на території Київської області якісного мобільного зв’язку та широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Зокрема, Київська обласна держадміністрація та телеком-оператори планують об’єднати зусилля у таких напрямках:

Покриття мобільним зв’язком 3G та 4G Київської області як у сільській місцевості, так і на автошляхах;

Визначення можливостей державно-приватного партнерства у розвитку мобільного широкосмугового доступу до Інтернету в Київській області;

Забезпечення доступу мобільних операторів до об’єктів інфраструктури для будівництва мобільних мереж.

Як коментує Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, "Київська область є одним з найбільших регіонів України, з населенням понад 2 млн осіб. Щоб розвивати підприємництво, освітні та соціальні ініціативи, доступ до державних послуг, охорону здоров’я – нам потрібні сучасні мобільні технології. Тому сьогодні ми підписуємо Меморандум про співпрацю з мобільними операторами, які готові сприяти розвиткові Київщини і будувати мережі швидкісного мобільного інтернету за новими технологіями".

Олександр Когут, директор з регуляторного забезпечення Київстар: "Для нас розвиток 4G-зв’язку в сільській місцевості – пріоритетний напрямок роботи та інвестування. Адже наші абоненти живуть не лише в мегаполісах, а й в малих населених пунктах, і для багатьох з них 4G – єдина можливість отримати "вікно" у світ швидкісного Інтернету. Наша мета забезпечити до кінця цього року можливість доступу до 4G для понад 90% населення Київської області".

Київстар вже збудував на території Київщини майже 1,5 тисяч базових станцій "четвертого покоління", які надають зв’язок та інтернет у 980 населених пунктах. Оператор планує встановити ще 50 базових станцій протягом року, що дозволить покращити якість зв’язку та інтернету. А з 2021 року Київстар зосередиться на покритті мобільним інтернетом доріг та трас міжнародного значення.

Підписання Меморандуму стало можливим за сприяння Асоціації операторів зв’язку "Телас", яка вже понад 20 років бере активну участь у розбудові телекомунікаційної галузі України, та сприяє встановленню прозорих та збалансованих законодавчих умов для розвитку нових технологій зв’язку в Україні.

Леонід Ошеров, Голова асоціації "Телас": "Подія, що сьогодні відбулась – свідчення визнання важливості завдання по забезпеченню максимального покриття Київської області якісним мобільним зв’язком та широкосмуговим інтернетом. Підписання Меморандуму з боку Київської облдержадміністрації створює умови для безперешкодного та своєчасного будівництва телеком мереж і розміщення телеком об’єктів з метою надання населенню області якісних телеком послуг. На думку Асоціації, це – пріоритетне завдання нашої спільної роботи з облдержадміністрацією".

Довідка про компанію:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для близько 25,4 млн абонентів.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.