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Коболєв пропонує застрахуватися від зростання цін на газ через спеціальний тариф

Автор: РБК-Україна

За його словами, новий тариф захистить споживачів від цінових коливань

Продукт, який захистить споживача, нещодавно представила на газовому ринку газопостачальна компанія "Нафтогаз України", запропонувавши тарифний план "Річний".

Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми, як один з постачальників газу, відповідаємо, що наші пропозиції для споживачів чесні, ринкові й прозорі", - заявив Коболєв.

За його словами, новий тариф захистить споживачів від цінових коливань на ринку газу, оскільки передбачає зафіксовану в договорі вартість газу на весь рік.

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"У діалозі з Кабінетом міністрів України прем'єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання: запропонуйте ринковий продукт, який захистить кінцевого споживача. Ми такий продукт запропонували - це тариф "Річний". Ми сподіваємося, що він буде популярним і впевнені, що він захистить клієнтів", - зазначив Коболєв.

Голова НАК "Нафтогаз України" підкреслив, що основне завдання нового ринку - безпека поставок газу і забезпечення справедливої та прозорої ринкової пропозиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, ГК "Нафтогаз" оприлюднив тарифні плани "Річний" та "Місячний". Перший фіксує ціну за газ на рік вперед на рівні 4,73 грн за м. куб, не вимагає передоплати, всі обсяги газу (не тільки попередньо заявлені) оплачуються за однією ціною.

Ціна газу в рамках тарифу "Місячний" для клієнтів ГПК "Нафтогаз" в серпні становила 3,24 грн куб. м, у вересні - 4,7 грн м. куб.

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Новини України Нафтогаз УкраїнитарифигазАндрій Коболєв