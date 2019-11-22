Коболєв назвав терміни остаточної сертифікації оператора ГТС

Остаточна сертифікація оператора газотранспортної системи (ГТС) України очікується в другій половині грудня. Про це у Facebook повідомив глава правління "Нафтогазу України" Андрій Коболєв.

Зокрема, Коболєв зазначив, що сьогодні НКРЕКП ухвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України".

"Це означає, що черговий важливий крок на шляху до відокремлення оператора ГТС успішно зроблено. Остаточне рішення очікуємо у другій половині грудня. Нас чекає ще багато роботи, пов'язаної з передачею ГТС під контроль Мінфіну і трансфером активів між "Укртрансгазом" і новим оператором ГТС", - підкреслив він.

Голова "Нафтогазу" додав, що найближчим часом пакет документів направлять в Секретаріат Енергетичного співтовариства, також очікується погодження від європейського регулятора.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляв, що Україна попросить ЄС пріоритетно сертифікувати оператора ГТС.

"Згідно з планом, ми до 1 січня 2020 року отримаємо сертифікованого газотранспортного оператора. Будемо просити наших європейських партнерів розглянути питання пріоритетно", - зазначив міністр.