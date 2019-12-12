Коаліція "За детінізацію" звернулася до Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Підприємці попередили, що в Україні продовжує активно діяти "внутрішній ворог"

Об'єднання громадських організацій - Коаліція "За детінізацію" звернулося до президента Володимира Зеленського у зв'язку з корупцією і тіньовою економікою, які продовжують "процвітати" в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне звернення.

"Об'єднання громадських організацій - Коаліція "За детінізацію" висловлює вам повну підтримку у проведених вами складних переговорів у Парижі, які на наш погляд, повинні привести до стабільного припинення вогню і обміну полоненими, що, безумовно, буде сприяти залученню інвестицій в економіку та хорошого бізнес клімату. Проте в країні продовжує активно діяти внутрішній ворог - корупція і тіньова економіка", - йдеться у зверненні до Зеленського.

Наголошується, що тіньовий великий бізнес, який використовує підставних ФОП для несплати податків, як ніколи об'єднаний, сильний, "активно проплачує послуги політичних лобістів і організовує мітинги, щоб продовжувати руйнувати казну, безперешкодно продавати контрабанду в торгових центрах без будь-яких документів про походження і не показувати реальних обертів".

Коаліція "За детінізацію" закликала Зеленського ні в якому разі не скасовувати закони 128, 129 і, більше того, заборонити неплатникам ПДВ оптову діяльність, а також розширити застосування РРО на МАФи на ринках.

За розрахунками експертів Коаліції, ці заходи приведуть до додаткових надходжень до бюджету понад 100 млрд грн на рік і зроблять Україну інвестиційно привабливою країною з рівними можливостями.

"Інспектора Держспоживінспекції добре знають, що на всіх ринках і навіть у багатьох мережевих магазинах продаються ковбаси, сосиски і м'ясні продукти без додавання м'яса, і з повною невідповідністю зазначеного на упаковці складу з реальним вмістом. Ще гірша ситуація у кондитерській галузі, де невідповідність складу інгредієнтів на етикетці і реальним вмістом присутня фактично у всіх великих виробників. Повна безконтрольність, постійні мораторії на перевірки і законна відсутність будь-яких документів у фізичних осіб-підприємців про походження товару призводить до постійних отруєнь людей від продуктів харчування і несплати податків не лише з боку середнього бізнесу, але і мережевих магазинів, оптовиків і виробників", - йдеться у зверненні.

Для протистояння цим факторам, що несуть загрозу здоров'ю та життю громадян, колосальним втратам бюджету необхідно терміново ввести повний контроль ланцюжка поставок від сировини, з якого виготовлена ковбаса або цукерки, до оптовика і роздрібної точки, вважають підприємці.

Елементарний математичний розрахунок дає зрозуміти, що вести оптову діяльність, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, не потрапляючи під ПДВ-реєстрацію та перевищення ліміту, нереально.

"Тому необхідно заборонити оптову діяльність неплатникам ПДВ, що призводить до відсутності можливості податкової служби контролювати ланцюжок поставок. При цьому зобов'язати всі торговельні точки мати хоча б первинні документи про походження товару (від платника ПДВ). Адже саме відсутність контролю за збутом товару всередині країни і стимулює розширення кількості замовників контрабанди. Висока рентабельність сірого бізнесу у порівнянні з білим виключає рівні правила конкуренції, так і появи західних інвестицій у виробництво і торгівлю", - йдеться в заяві.

Підприємці стверджують, що держава щодня купує на багатомільйонні суми контрабандні товари у ФОПів без ПДВ через систему Prozorro. Заборона продавати оптом неплатникам ПДВ вирішить і цю проблему, впевнені автори звернення.

Коаліція вже заявляла про відомі великі компанії, які нібито використовують підставні ФОП і в тому числі стоять за акціями протестів під стінами ОП.

При цьому малий бізнес неодноразово звертався до депутатів "Слуги народу", щоб правоохоронці зайнялися великим бізнесом, який маскується під малий, і навіть нещодавно "вигнали" зі своїх лав тих, хто використовує акції протесту в своїх політичних, а також економічних цілях, щоб продовжувати не платити багатомільйонні податки, зазначили автори звернення.

"Саме вони продають через мережі своїх магазинів коштовності, дорогу електроніку, шуби та інші преміальні товари, використовуючи у своїй діяльності підставних приватних підприємців. Де-факто ці підприємці є найманими працівниками господаря, який зареєстрував їх, щоб де-юре мати законне право працювати без прибуткових документів на товар, не вибивати фіскальні чеки і не показувати реальний оборот", - йдеться в заяві.

По своїй суті, вважають підприємці, "господарі таких компаній є творцями злочинного угруповання з метою обману споживачів і несплати податків в особливо великих розмірах".

"Їм нема чого бояться, так як вони багато років сидять під "дахом" керівників податкових і правоохоронних органів. При зміні одних генералів приходять інші, які майже відразу починають отримувати від господарів тіньових компаній щомісячні "зарплати", часто навіть не підозрюючи, що дані компанії йдуть від податків у сотні разів перевищують суму хабарів", - йдеться у зверненні.

Коаліція "За детінізацію" повідомила, що вже підготувала низку заяв в Генеральну прокуратуру і правоохоронні органи на великі компанії з різних галузей, які використовують як висловився в одному з своїх інтерв'ю прем'єр-міністр Олексій Гончарук "зграйки" підставних ФОПів.

До всіх власників цих тіньових великих компаній цілком застосовні ті ж статті кримінального кодексу, за якими ведеться розслідування проти "короля контрабанди" Альперіна, від створення злочинного угруповання (255 ст.), де підставні ФОПи, як "бригадири банди" збирають для свого "господаря" з магазинів чорний кеш, до зловживань владою (ч 3 ст. 212), шахрайство (ч. 4 ст. 190) і звичайно несплати податків в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 364), наголошується в заяві.

"Цим зверненням Коаліція "За детінізацію" дає сигнал що законослухняний об'єднаний білий бізнес, який страждає від недобросовісної конкуренції, готовий вийти на системну боротьбу з тіньовою економікою.

Додає впевненості й оптимізму, що ви чуєте голос об'єднаного бізнесу, здорові аргументи і готові приймати часом непопулярні рішення в інтересах економічного розвитку України.

Коаліція "За детінізацію" висловлює вам свою повагу і надію, що ви візьмете на особистий контроль роботу правоохоронних органів у боротьбі з тіньовою економікою і корупцією", - резюмували автори звернення.