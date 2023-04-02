Коалиция Эрдогана на парламентских выборах может не получить большинство, - опрос

Издание проанализировало 17 разных опросов. Социологические данные свидетельствуют о том, что правый альянс во главе с Партией справедливости и развития (АКК) Эрдогана может забрать больше голосов - около 33,2%. Однако партнер президентской партии (Партия националистического движения) может не преодолеть порог, набрав всего 6,6% голосов.

При этом большинство в парламенте может получить коалиция оппозиционных сил. В частности, главный конкурент Эрдогана - Республиканская народная партия Кемаля Киличдароглу, который еще и является кандидатом в президенты от объединенной оппозиции, получает 27,1% голосов.

Вторая крупнейшая оппозиционная сила "Хорошая партия", по результатам соцопросов, может получить 10,5%, а остальные не преодолевают проходной барьер.

Кроме того, у прокурдской Демократической партии народов пока есть 10,4% голосов избирателей. Эта сила хоть и не входит в объединенную коалицию, но поддерживает Киличдароглу как кандидата в президенты.

Следует отметить, что на прошлых парламентских выборах партия Эрдогана получила 42,3% голосов, а Партия националистического движения - 11,13%.

Напомним, что прокурдская партия Турции отказалась выдвигать кандидата в президенты, чем снизила шансы Эрдогана сохранить власть.

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