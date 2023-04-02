RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Коалиция Эрдогана на парламентских выборах может не получить большинство, - опрос

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после выборов, которые пройдут через полтора месяца, может потерять большинство в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Internet Haber.

Издание проанализировало 17 разных опросов. Социологические данные свидетельствуют о том, что правый альянс во главе с Партией справедливости и развития (АКК) Эрдогана может забрать больше голосов - около 33,2%. Однако партнер президентской партии (Партия националистического движения) может не преодолеть порог, набрав всего 6,6% голосов.

При этом большинство в парламенте может получить коалиция оппозиционных сил. В частности, главный конкурент Эрдогана - Республиканская народная партия Кемаля Киличдароглу, который еще и является кандидатом в президенты от объединенной оппозиции, получает 27,1% голосов.

Вторая крупнейшая оппозиционная сила "Хорошая партия", по результатам соцопросов, может получить 10,5%, а остальные не преодолевают проходной барьер.

Кроме того, у прокурдской Демократической партии народов пока есть 10,4% голосов избирателей. Эта сила хоть и не входит в объединенную коалицию, но поддерживает Киличдароглу как кандидата в президенты.

Следует отметить, что на прошлых парламентских выборах партия Эрдогана получила 42,3% голосов, а Партия националистического движения - 11,13%.

Напомним, что прокурдская партия Турции отказалась выдвигать кандидата в президенты, чем снизила шансы Эрдогана сохранить власть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПарламентские выборы