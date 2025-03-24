RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Коалиция дронов: партнеры выделили 20 млн евро на закупку беспилотников для Украины

Фото: Коалиция дронов выделила 20 млн евро (defence-ua.com)
Автор: Владислава Ткаченко

Коалиция дронов выделила 20 млн евро на закупку беспилотников для Украины. Вскоре ожидается поставка техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Коалиция дронов выделила 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных БпЛА (ISR) для Сил обороны Украины. Ожидается, что первые поставки техники поступят в течение следующих трех месяцев.

Эти беспилотники значительно повысят эффективность разведки, позволяя украинским военным более точно оценивать ситуацию на поле боя и осуществлять мониторинг территорий, находящихся под контролем противника.

Разведывательные БпЛА

Это специализированные беспилотники, которые используются для сбора разведывательной информации. Они оборудованы высокотехнологичными сенсорами, камерами и другими средствами наблюдения, позволяющими осуществлять мониторинг местности, выявлять вражеские объекты и движения, а также выполнять аэрофотосъемку и видеозапись в реальном времени.

Такие дроны применяются в различных военных операциях для повышения ситуационной осведомленности, корректировки артиллерийских ударов, планирования стратегических операций и защиты важных объектов.

Разведывательные БпЛА обеспечивают оперативное получение данных о позициях врага, что позволяет военным принимать более обоснованные решения на поле боя и снижать риски для личного состава.

Коалиция дронов

Союзники Украины сформировали Коалицию дронов, цель которой - поставка беспилотных летательных аппаратов для защиты от российской агрессии. К инициативе присоединились почти 20 стран.

Латвия и Великобритания выступают главными координаторами коалиции. Латвия предоставляет полигоны и мощности для тестирования дронов, что позволяет постоянно совершенствовать технологии.

Великобритания объявила конкурс на разработку и закупку дронов с видом от первого лица (FPV), на который поступило 265 заявок.

Страны-участницы коалиции создали совместный фонд, средства из которого идут на закупку беспилотников для украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеДрони