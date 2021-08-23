До Дня незалежності 30 родинам захисників України вручили ключі від нових квартир

З нагоди 30-ї річниці незалежності України 30 родин захисників України з різних регіонів отримали ключі від квартир. Сертифікати та ключі від нових помешкань вручали одночасно в усіх регіонах.

Зокрема, на IV Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там де ми - там Україна" сертифікати отримали шість родин ветеранів війни з Київської області.

"Протягом століть нам за незалежність доводилось боротися. І навіть просто зараз… Коли сім років тому нашу країну атакував ворог, - боронити спокій України, суверенітет, права та демократичні свободи - стали герої-захисники. Для мене - велика честь стояти тут поруч разом із вами. І нові квартири, які ви щойно отримали, це - найменше, що може зробити для вас держава. Для вас, і для родичів загиблих героїв. Ми в неоплатному боргу перед вами та вашими рідними", - наголосив під час вручення сертифікатів родинам захисників України міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

IV Міжнародний ветеранський та волонтерський форум, організаторами якого є Міністерство у справах ветеранів України та благодійний фонд "Повернись живим", цього року відбувся у межах Всеукраїнського форуму "Україна 30. Захисники".

Ініціатива надання квартир захисникам до Дня незалежності належить президенту України.