До Дня Європи у Національній опері України відбувся щорічний концерт Gala Europa

В продовження щорічної традиції, за підтримки ПРАВЕКС БАНКу, 18 травня відбувся міжнародний концерт до Дня Європи в Україні

Gala Europa - це культурний проект світового масштабу, проведення якого в Україні вже стало традиційним. Проект об'єднує на одній сцені найяскравіших співаків і музикантів, серед яких представлені виконавці Італії, Румунії, України та інших країн світу. На гостей чекало дві з половиною години музичного дива, протягом яких Національну оперу України наповнили ліричне сопрано, глибокий тенор і оксамитові баритони видатних артистів Європи.

Міжнародний концерт до Дня Європи в Україні був організований спільно з Міністерством культури України, Посольством Італії, Італійським інститутом культури і посольством Румунії в Україні, Національною оперою України, Бухарестською національною оперою і Румунською національною оперою (м Тімішоара).

Офіційним спонсором заходу виступив ПРАВЕКС БАНК, банк міжнародної фінансової групи Intesa Sanpaolo. Одним із пріоритетних напрямків соціальної відповідальності банку є підтримка культурних проектів. Також банк організував для своїх гостей окремий захід з унікальною експозицією костюмів від Національної опери України. Присутні змогли насолодитися справжніми шедеврами костюмерної майстерності, над створенням яких працювало понад 300 осіб. Опрацьовані до найдрібніших деталей, вони не раз створювали чарівну атмосферу на сцені опери і занурювали глядача в світ мистецтва.

"Для ПРАВЕКС БАНКу, як і для групи Intesa Sanpaolo, частиною якої ми є з 2008 року, дуже важливо робити свій внесок в розвиток культури. Для нас вже стало традиційним спонсорство проектів в галузі культури і мистецтва, і, звичайно, як частина міжнародної банківської групи з головним офісом в Італії, ми прагнемо приділяти особливу увагу проектам, які спрямовані на знайомство суспільства з італійською культурою, що щедро збагатила світову", - прокоментував голова правління ПРАВЕКС БАНКу Тарас Кириченко.

Захід привернув увагу публічних персон. Виставку відвідали телеведучі (Матвєєва Надя, Тетяна Литвинова, ведучі на ТК СТБ), актори (Васильєва Ганна), дизайнери (Савостіна Юлія, засновниця проекту Made in Ukraine), підприємці (Сергій Бадрітдінов, СЕО Intertop Ukraine), топові культурні блогери та інші.

Показати свою майстерність на Gala Europa з'їхалися найвідоміші музиканти світу. Протягом двох дій гості почули талановитих італійських скрипалів (Франческо Дега), саксофоністів (Гаетано Ді Бакка) і солістів, серед яких Марк Мішаня (альт), Ксенія Бахрітдінова (сопрано), Софія Соловей (сопрано), Сергій Ковнір (бас), та інші. Супроводжував виконавців Симфонічний оркестр і хор, диригував Микола Дядюра.