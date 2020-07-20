Княжицький: не можна переслідувати "Прямий" за те, що він певною мірою опозиційний

Телеканал "Прямий" займає об'єктивну проукраїнську позицію і ніколи не давав підстав для тиску й переслідувань з боку силових органів.

Про це заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

"У студії "Прямого" завжди є представники держвлади, політики зі "Слуги народу". Тобто канал займає об'єктивну проукраїнську позицію. Тому не правильно переслідувати "Прямий" лише за те, що цей канал є певною мірою опозиційний, але відповідає стандартам", - говорить нардеп.

На його думку, силовики не переслідують канали Медведчука, тоді як тиск зазнають медіа, які мають проукраїнський порядок денний, є патріотичними й підтримують незалежність України, її мову та культуру, додає політик.

Нагадаємо, раніше керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою арештувати телеканал "Прямий".