Князєв прокоментував затримання активістів у Києві

Він зазначив, що поліція діятиме "адекватно, але безкомпромісно "

Глава Национальной полиции Сергей Князев прокомментировал стычки, которые произошли возле Подольского управления полиции в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сергея Князева в Facebook.

"Очередная избирательная неделя. Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и, как не обидно, очередные противостояния. Градус повышается", - написал он.

Князев написал также о событиях во Львове, Белой Церкви и Киеве.

"Четверг. Первая кровь в Житомире. Как всегда — полицейских. Накал страстей утих. Пятница. Львов, Белая Церковь. Первые задержанные за совершение уголовно-наказуемого деяния. Суббота. Киев. Задерживаем молодежь на Подоле. Повторяем: радикализация избирателей, сторонников — это не демократические принципы", - отметил Князев.

По его словам, полиция будет действовать законно, адекватно, но бескомпромиссно

"Попытка штурма отделения полиции — кому это надо? Для кого эта картинка?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы.Результат, при "освобождении" 15 патриотов — полиция задерживает 40 "освободителей". При них — ножи, пистолеты, газ, кастеты. Что в этом демократического? Трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз. Бердянск — флакон зеленки. Новомосковск — 10 литров зеленки... Расстояние между событиями 10 дней. Что дальше? Сегодня зеленка, завтра – серная кислота...Будем действовать законно, адекватно, но бескомпромиссно", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.

РБК-Украина писало, что 9 февраля, в Киеве на Контрактовой площади сотрудники полиции задержали около 10 участников акции "Кто заказал Катя Гандзюк?", которая проходила рядом со съездом партии Юлии Тимошенко.