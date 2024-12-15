Кнопка вместо рычага: 5 мифов об электрическом ручнике авто

Если рассматривать стояночный тормоз с электрическим управлением с дальнего от водителя конца, принципиальной разницы с тросовым (механическим) ручником не будет. У каждого заднего колеса будут те же диски или барабаны, и те же колодки, которые к дискам/барабанам прижимаются, фиксируя машину на месте. Вот только за прижим здесь отвечает не трос с рычагом или педалью, а маленький электромотор с редуктором.

Тем не менее, главная польза тормоза с электроприводом не в том, что водитель не должен напрягать мышцы всей руки (ноги), а в том, что к этому процессу можно привлечь электронное управление - чтобы автоматизировать его.

Мифы и правда об электроручках

Чаще всего опытного водителя настораживает отсутствие прямой механической связи между ним и движением колодок задних колес - мол, это мешает реализовывать все возможности стояночного тормоза. Собственно, претензии бывалых к стояночному тормозу с электроприводом озвучиваются такими словами:

Колодки примерзнут ночью. Мол, в морозную погоду тормозные колодки запаркованной машины примерзнут к дискам, а принудительно отпустить электроручник после остановки нельзя. Это правда, но не всегда. У многих моделей есть возможность принудительно отключить тормоз, который автоматически затянулся после выключения двигателя на парковке. Как это сделать, можно уточнить в заводском мануале или у официального дилера вашей марки.

Электроручником нельзя тормозить во время движения. Правда, но только наполовину. Стояночный тормоз независимо от конструкции имеет вторую функцию - аварийного тормоза при отказе основной системы. Короче, на скорости электрическим ручником тормозить можно, однако сначала машину будет замедлять основная тормозная система, а уже перед полной остановкой активируется стояночный тормоз. Дополнительно системы ABS и ESP обеспечат курсовую устойчивость машины, чтобы ее не развернуло на дороге. Подробности об алгоритме активации ручника во время движения пишутся в заводском мануале, обычно надо не просто потянуть клавишу или нажать кнопку, а настойчиво удерживать ее.

Если сядет аккумулятор, машину с ручника не снять. Часто это правда. У некоторых моделей для такой ситуации есть механический привод разблокировки, но технически проще подключить на минутку сторонний аккумулятор.

Ремонт электроручника дороже, чем механического. Для многих случаев это правда. Но это неизбежное явление для всех автомобилей новых поколений, которые в целом сложнее предыдущих генераций техники.

Электротормоз не годится для энергичного управления. В большинстве случаев это правда Драйверский прием скоростного прохождения крутых поворотов - срыв машины в контролируемый занос с помощью ручника - реализовать с электроприводом тормозов нельзя. И тут ничего удивительного, ведь автопроизводители искренне убеждены, что ставить семейную машину в управляемый занос необходимости нет.

Плюсы стояночного тормоза с электроприводом

В оправдание электрического ручника должны напомнить о его неоспоримых преимуществах;

Максимально простые манипуляции при постановке машины на парковку и ее снятие с торможения;

Функция автоматического торможения при парковке и автоматического растормаживания при начале движения;

Функция удерживания машины от скатывания на горке (Auto Hold), реализованная с помощью электроручника;

Автоматическая регулировка электротормозом всех своих зазоров в приводе и колодках.

Вкратце

Пока автомобилисты-гурманы и ортодоксальные водители старой школы крутят носом от электрифицированного ручника, рядовые пользователи привыкают к этому удобному устройству. Миллионы водителей по всему миру уже не представляют себе машину с рычагом ручника вместо маленькой кнопки и всех электронных помощников, которые стоят за ней.