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КНІІСЕ підтвердив службове підроблення в законі про РРО для бізнесу: що відомо

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Києва, П'ятниця 05 листопада 2021 17:04
КНІІСЕ підтвердив службове підроблення в законі про РРО для бізнесу: що відомо Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив умисне підроблення з боку керівництва податкового комітету Верховної ради тексту законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу (№2524). Зокрема, йдеться про внесення поправки про скасування книги доходів для фізосіб-підприємців та переведення ФОПів на помісячну звітність через реєстратори розрахункових операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні результати експертизи, копія якої є в розпорядженні редакції.

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, проведення відповідної експертизи ініціювали інші члени комітету - народні депутати Ніна Южаніна, Антон Яценко та Олександр Качура.

Зокрема, вони стверджують, що голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, його перший заступник Ярослав Железняк, а також був у той час головою Верховної ради Дмитро Разумков в остаточний текст законопроекту, який був прийнятий в цілому і переданий на підпис президента (закон 786-IX від 14.07.2020), були включені норми, викладені в поправці 85 Гетманцева - повна відміна Книги доходів і витрат і перехід на облік доходів ФОП в паперовому або електронному вигляді в помісячному розрізі. У сесійній залі Ради дана поправка підтримана не була.

"Це означає, що податкові органи повністю втрачають контроль за доходами підприємців, а єдиним способом контролю стане тотальне встановлення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) незалежно від виду діяльності", - йдеться в пояснювальних матеріалах.

На думку авторів звернення, ця норма є руйнівною для спрощеної системи оподаткування.

"Прихильниками такої руйнівної політики є зацікавлені в постачанні касових апаратів представники великих імпортерів-виробників, які публічно підтримували дії голови комітету", - йдеться у зверненні депутатство.

Також зазначається, що сьогодні Державним бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження №42020000000001990 за фактом підробки тексту законопроекту.

Крім того, автори записки додають, що раніше був на той момент спікером Разумков розслідування цієї ситуації, однак залучав до нього свідомо зацікавлених представників податкового комітету. Саме тому нардепи Южаніна, Яценко і Качура самостійно звернулися в КНІІСЕ, де експерти фактично підтвердили службове підроблення.

Нагадаємо, раніше в урядовому кварталі в Києві проходив марш ФОПів. Підприємці незадоволені відстрочкою введення РРО та вимагали повного скасування цієї норми.

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