КНДР заявила про запуск 2 серпня великокаліберних керованих ракет

Північна Корея (КНДР) заявила, що випробувала 2 серпня реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для великокаліберних керованих ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Згідно з офіційним повідомленням, поширеній агентством, Кім Чен Ин особисто керував випробуваннями нової РСЗВ.

Також повідомляється, що в результаті випробувань були підтверджені можливості контролю над висотою польоту ракет, зміною їх траєкторії, перевірено точність попадання в ціль і сила вибуху боєголовки.

Раніше південнокорейські військові повідомили, що в ніч на п'ятницю КНДР провела пуски двох реактивних снарядів невстановленого типу в провінції Хамген-Намдо які подолали близько 220 кілометрів у бік Японського моря, сягнувши максимальної висоти у 25 кілометрів.

Сполучені Штати також зафіксували ці пуски, заявивши що вони нагадують випробування двох балістичних ракет малої дальності, які відбулися 31 липня, і не становлять загрози для Північної Америки.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що ракетні випробування, проведені Північною Кореєю в останні кілька днів, не є порушенням домовленостей, досягнутих ним і Кім Чен Ином у Сінгапурі.