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КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря сегодня ночью, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что зафиксировал пуск ракеты. Последний раз КНДР запускала ракету 15 июня. Южнокорейские военные отметили, что поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с США.

В Токио не исключают, что по крутой траектории была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно сообщил, что Токио выразил Пхеньяну решительный протест.

Позже стало известно, что полет ракеты длился 74 минуты и стал самым длительным для северокорейских ракет. Высота полета составила 6 тысяч километров, дальность – 1 тысячу километров. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Попытка КНДР запустить спутник-шпион

В Северной Корее в этом году предприняли несколько попыток запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", однако, как сообщили тогда государственные СМИ страны, эта операция провалилась из-за "серьезных дефектов".

США, Япония и Южная Корея сохраняли повышенную готовность к реагированию в течение всего заранее объявленного окна запуска. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вскоре осудил неудачную попытку Северной Кореи запустить спутник военного назначения.

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КНДРракетиСеверная Корея