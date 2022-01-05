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КНДР запустила невідомий снаряд у бік моря

Автор: Анна Полисученко

Північна Корея випустила невідомий снаряд у бік своїх східних вод. Міністерство оборони Японії заявило, що Північна Корея випустила, ймовірно, ракету

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

Інших подробиць у міністерстві не розголошують.

Запуск відбувся після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зборах правлячої партії минулого тижня пообіцяв подальше посилення військового потенціалу.

Як зазначається, це перший подібний запуск з тих пір, як Північна Корея випробувала серію нових видів зброї, зокрема балістичні ракети, з вересня по листопад.

Раніше ми писали, що Північна Корея показала запуск балістичної ракети з поїзда.

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КНДРСеверная Корея