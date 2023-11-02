КНДР закрывает посольства по всему миру ради продажи оружия России, - Bloomberg

Официальные СМИ Северной Кореи сообщили, что в октябре КНДР закрыл свои посольства в Уганде и Анголе.

Пхеньян также планирует закрыть свое консульство в Гонконге и более десятка дипломатических учреждений в Африке и других странах. В число планируемых к закрытию входит посольство КНДР в Испании.

Министерство объединения Южной Кореи считает, что у Кима заканчиваются средства на поддержание работы всех дипломатических объектов в связи с глобальными санкциями, истощающими его казну. По данным ведомства, в настоящее время Пхеньян имеет 47 посольств, три консульства и три представительства.

Издание отмечает, что посольства Северной Кореи занимают необычное место в дипломатическом мире: США, Великобритания и другие страны обвиняют многие из них в разработке незаконных финансовых схем для финансирования своей деятельности, закупки предметов роскоши для руководителей в Пхеньяне и отправки обратно денежных средств, полученных нечестным путем.

Северная Корея регулярно отрицает любые обвинения США и их партнеров в неправомерных действиях.

Закрытие предприятий произошло на фоне того, что Северная Корея, похоже, активизировала прибыльный бизнес по отправке боеприпасов в Россию для помощи в нападении на Украину.

С августа Северная Корея отправила более 1 млн артиллерийских снарядов России, заявил в среду южнокорейский законодатель Ю Сан Бом (Yoo Sang-bum) после участия в брифинге шпионского ведомства страны.

Высокий спрос в связи с войной России в Украине привел к росту мировых цен на артиллерийские снаряды, причем 155-мм снаряды, используемые силами НАТО, стоят около 3000 долларов за штуку. Если бы Северная Корея продавала снаряды по аналогичным ценам, то стоимость ее поставок в Россию превысила бы 3 млрд долларов, что составляет более 10% экономики Северной Кореи, исходя из оценки ее годового производства, сделанной центральным банком Южной Кореи.

Передача КНДР вооружения России

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить примерно на два месяца обстрелов.

После недавнего визита Ким Чен Ина в Россию, Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Отметим, что по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.