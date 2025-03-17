КНДР отвергла призыв G7 о денуклеаризации, и обещает укреплять свои ядерные силы

Так в КНДР в понедельник, 17 марта, отреагировали на совместное заявление высших дипломатов государств развитой экономики после встречи в Ла-Мальбе (Канада) в прошлую пятницу, где главы МИД стран группы G7 призвали Северную Корею к денуклеаризации, и осудили военную помощь России для поддержки войны против Украины.

Что именно указывалось в заявлении "Большой семерки"

Вот о каких пунктах из совместного заявления на встрече министров иностранных дел G7 в Шарлевуа 14 марта говорится:

"6. Мы осудили предоставление России военной помощи Корейской Народно-Демократической Республикой и Ираном, а также поставки компонентов двойного назначения Китаем, который сыграл решающую роль в войне России и в восстановлении её вооружённых сил. Мы подтвердили наше намерение продолжать принимать меры против этих третьих стран...

17. Мы требуем, чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отказалась от всего своего ядерного оружия и всего другого оружия массового уничтожения, а также от своих программ баллистических ракет в соответствии со всеми соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН..."

Ответ Северной Кореи

В министерстве иностранных дел КНДР утверждают, что страна осуществляет свои "суверенные права".

Северокорейское центральное информационное агентство (KCNA) также привело заявление внешнеполитического представительства страны с утверждением, что якобы именно G7 сосредотачивается на "незаконном и злонамеренном распространении ядерного оружия" под предлогом обмена ядерным вооружением или обеспечения расширенного сдерживания.

"G7, которая превратилась в ядерную преступную группу, которая серьезно угрожает глобальному миру и безопасности, должна полностью отказаться от своих анахронических амбиций по ядерной гегемонии, прежде чем говорить о чьей-то "денуклеаризации" и "демонтаже ядерных ядер", - цитирует KCNA. заявление МИД КНДР.

Также в Северной Корее заявили о намерении "постоянно обновлять и укреплять свои ядерные вооруженные силы как качественно, так и количественно в ответ на ядерную угрозу извне, как это предусмотрено ее конституцией и другими внутренними законами".