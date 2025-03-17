КНДР отвергла призыв G7 о денуклеаризации, и обещает укреплять свои ядерные силы
Северная Корея раскритиковала совместное заявление министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) с призывом отказаться от ядерного оружия. Официальный Пхеньян вместо этого заявил о намерении лишь усиливать свои ядерные возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency и сайт G7.
Так в КНДР в понедельник, 17 марта, отреагировали на совместное заявление высших дипломатов государств развитой экономики после встречи в Ла-Мальбе (Канада) в прошлую пятницу, где главы МИД стран группы G7 призвали Северную Корею к денуклеаризации, и осудили военную помощь России для поддержки войны против Украины.
Что именно указывалось в заявлении "Большой семерки"
Вот о каких пунктах из совместного заявления на встрече министров иностранных дел G7 в Шарлевуа 14 марта говорится:
"6. Мы осудили предоставление России военной помощи Корейской Народно-Демократической Республикой и Ираном, а также поставки компонентов двойного назначения Китаем, который сыграл решающую роль в войне России и в восстановлении её вооружённых сил. Мы подтвердили наше намерение продолжать принимать меры против этих третьих стран...
17. Мы требуем, чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отказалась от всего своего ядерного оружия и всего другого оружия массового уничтожения, а также от своих программ баллистических ракет в соответствии со всеми соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН..."
Ответ Северной Кореи
В министерстве иностранных дел КНДР утверждают, что страна осуществляет свои "суверенные права".
Северокорейское центральное информационное агентство (KCNA) также привело заявление внешнеполитического представительства страны с утверждением, что якобы именно G7 сосредотачивается на "незаконном и злонамеренном распространении ядерного оружия" под предлогом обмена ядерным вооружением или обеспечения расширенного сдерживания.
"G7, которая превратилась в ядерную преступную группу, которая серьезно угрожает глобальному миру и безопасности, должна полностью отказаться от своих анахронических амбиций по ядерной гегемонии, прежде чем говорить о чьей-то "денуклеаризации" и "демонтаже ядерных ядер", - цитирует KCNA. заявление МИД КНДР.
Также в Северной Корее заявили о намерении "постоянно обновлять и укреплять свои ядерные вооруженные силы как качественно, так и количественно в ответ на ядерную угрозу извне, как это предусмотрено ее конституцией и другими внутренними законами".
Ранее западные СМИ обнародовали спутниковые снимки, которые показывают, что лидер КНДР Ким Чен Ын замаскировал новый ракетный пусковой комплекс под гольфовое поле.
Напомним также, перед тем стало известно, что Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что обеспечит наиболее эффективную оборону страны.
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