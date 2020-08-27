КНДР посилює контроль на кордоні з Китаєм, дозволяє стріляти на ураження

Влада КНДР посилила контроль на кордоні з Китаєм, давши військовим право стріляти на ураження в будь-яку людину, що наблизилась до кордону на відстань одного кілометра. Ця міра спрямована на запобігання проникнення на територію країни коронавірусу.

Про це повідомляє радіо RFA.

В заяві поліції міста Хверен говориться, що коронавірус поширився всюди, крім КНДР, і що "вороги намагаються занести його в народну республіку через кордони".

За даними радіостанції, особливі заходи діють вздовж усього кордону з Китаєм, який має протяжність понад 1,4 тисяч км.

Інше джерело підтвердило RFA, що військовослужбовцям у цих районах роздали бойові патрони.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію в прикордонному місті через коронавірус.

Відзначимо, тільки 24 липня Північна Корея повідомила про перший випадок підозри на COVID-19.