КНДР провела испытания дронов-камикадзе, Ким Чен Ын приказал массово производить их

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как напоминает Reuters, диктатор и ранее руководил испытанием беспилотников-смертников в начале текущего года на фоне быстрого развития военного сотрудничества с Российской Федерацией (РФ), что вызвало вопросы о том, не получала ли КНДР помощь от партнеров-террористов.

"Ким Чен Ын подчеркнул необходимость как можно скорее построить систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству", - сообщило Корейское центральное информационное агентство.

В частности диктатор заявил, что конкуренция за использование беспилотников в военных целях ускоряется во всем мире и военное руководство страны признает их успех в конфликтах различного масштаба.

"Такие объективные изменения требуют срочного обновления многих частей военной теории, практики и образования", - добавил он.

Отмечается, что во время испытаний КНДР дроны часами летали над ключевыми районами, включая столицу, Сеул, и над бесполетной зоной, окружающей офис президента Южной Кореи.

Сотрудничество России и КНДР

В период полномасштабной войны России против Украины активизировалось военное сотрудничество между Российской Федерацией и КНДР. Северная Корея, сталкиваясь с международной изоляцией, проявила готовность оказывать военную поддержку России, включая передачу оружия, боеприпасов, другого военного оборудования и живой силы. Это сотрудничество стало важным для Москвы из-за истощения ее военных ресурсов в войне.

Недавно также стало известно и то, что КНДР передала России свои артиллерийские системы Koksan.