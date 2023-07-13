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КНДР провела второй пуск межконтинентальной баллистической ракеты: подробности

Фото: КНДР провела второй пуск межконтинентальной баллистической ракеты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

КНДР подтвердила проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Заявлено, что баллистическая ракета после пуска пролетела 1 001 км за 4491 секунду на максимальной высоте 6648 км и упала в Японское море. Это был второй пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты после первого испытательного запуска, который состоялся 13 апреля.

Сообщается, что Совет Безопасности ООН проведет 13 июля срочное заседание в связи с последним пуском ракеты КНДР. Об этом сообщило постпредство Великобритании при ООН.

КНДР пытается создать баллистическую ракету и запустить спутник-шпион

Вчера, 12 июля, КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря сегодня ночью, 12 июля.

Также в Северной Корее в этом году предприняли несколько попыток запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", однако, как сообщили тогда государственные СМИ страны, эта операция провалилась из-за "серьезных дефектов".

США, Япония и Южная Корея сохраняли повышенную готовность к реагированию в течение всего заранее объявленного окна запуска. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вскоре осудил неудачную попытку Северной Кореи запустить спутник военного назначения.

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