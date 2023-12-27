КНДР продолжает осуществлять военные поставки в РФ. Bloomberg рассказало детали

Военные поставки активизировались с начала октября, когда США обвинили Северную Корею в отправке боеприпасов в Россию.

Белый дом предоставил изображения, на которых, по его словам, видно, что оружие позже доставили за тысячи километров на склад в российском городе Тихорецк для использования в войне против Украины.

Фото: Поставки из КНДР в РФ (bloomberg.com)

"Поток боеприпасов, который, по словам США и Южной Кореи, охватывает сотни тысяч артиллерийских снарядов, может стать серьезной проблемой, поскольку разногласия в Конгрессе США и Европейском союзе относительно военной помощи угрожают способности Украине отразить вторжение России", - пишет издание.

КНДР представляет угрозу мировой безопасности

В британском аналитическом центре по вопросам безопасности заявляли, что решение Пхеньяна о масштабных поставках боеприпасов еще раз подчеркивает серьезную угрозу, которую Северная Корея представляет для международной безопасности.

В декабре стало известно, что российский контейнеровоз "Ангара" на которого наложены санкции США, разгружается в порту Наджина, в то время, как контейнеры из Северной Кореи ожидают погрузки на соседнем причале.

Фото: Загрузка контейнеровоза (bloomberg.com)

Аналитик Джеу Шин заявил, что рейсы грузовых судов туда и обратно между Наджином (Северная Корея) и Дунаем (Россия) не ослабевают.

Что КНДР смогла передать России

В ноябре Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила законодателям, что с августа было осуществлено около 10 поставок оружия из Северной Кореи в Россию.

Речь идет об 1 миллионе артиллерийских снарядов. Северная Корея обладает одними из крупнейших в мире запасов боеприпасов, большая часть которых совместима с оружием, имеющимся у России на передовой.

Эксперт по вооружению Йост Олиманс предположил, что РФ получила от КНДР:

120-миллиметровые минометы;

122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды;

122-мм ракеты.

Отмечается, что дополнительный миллион снарядов позволит РФ чаще стрелять на передовой. Украина же на текущий момент имеет проблемы с закупкой боеприпасов для артиллерии и может столкнуться с еще большими трудностями, если не будет обеспечена помощь со стороны США.

Сотрудничество КНДР и России

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Через некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Недавно, по данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.