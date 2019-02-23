КНДР попросила ООН допомогти з продовольством

Фото: голова КНДР Кім Чен Ин (KCNA)

У 2019 році Північній Кореї може не вистачити 1,4 мільйона тонн продуктів

Північна Корея у зв'язку з загрозою браку продовольства звернулася в ООН з проханням надати їй гуманітарну допомогу. Про це заявив прес-секретар генсека ООН Стефан Дуярич, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Він зазначив, що вже в 2019 році КНДР може не вистачити 1,4 мільйона тонн продуктів харчування.

Дуярич уточнив, що для повноцінного забезпечення продовольчих потреб населення в країні, крім іншого, не вистачає рису, пшениці, картоплі та сої.

Повідомляється, що ООН підтримує контакт із Пхеньяном, щоб мати можливість своєчасно забезпечувати гуманітарні потреби населення.

За даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ за грудень 2018 року, 10,9 мільйона жителів Північної Кореї не може бути гарантоване повноцінне забезпечення продуктами харчування за загальної кількості населення країни 25 мільйонів людей.

Близько трьох мільйонів людей з групи ризику - діти та молодь віком до 18 років, які не мають доступу до життєво необхідних речей, таких як вода, сантехнічне обладнання та предмети гігієни.

Очікується, що такі теми, як постачання Північної Кореї продуктами харчування, економічна допомога країні і послаблення санкцій будуть обговорюватися на саміті між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом, який відбудеться 27 і 28 лютого 2019 року у В'єтнамі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин на саміті обговорять прогрес у денуклеаризації Корейського півострова. У Білому домі заявили, що Трамп прагне домогтися "світлого і безпечного майбутнього для всіх жителів Корейського півострова".