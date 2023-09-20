КНДР передает РФ артиллерийские снаряды и ракеты типа "Катюша", - Economist

Отмечается, что Северная Корея могла бы предоставить РФ широкий спектр товаров. Кроме беспилотников и ракет, таких как KN-23, которая является почти точной копией российской баллистической ракеты "Искандер", она может предложить самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Издание, ссылаясь на информацию американской разведки, сообщает о регулярных поставках в РФ 152-мм снарядов и ракет типа "Катюша".

"Россия покупает оружие у КНДР и Ирана, потому что оба режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять, но они могут много выиграть, ведя дела с российским диктатором Владимиром Путиным", - говорится в материале.

"Катюша"

Неофициальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии полевой реактивной артиллерии, появившейся во время Второй мировой войны 1941-1945 годов.

Сотрудничество между Россией и Северной Кореей

Напомним, что 13 сентября состоялась встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Они посетили космодром "Восточный", самый современный космодром России в Амурской области.

Также северокорейский диктатор встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 17 сентября. Они говорили об укреплении военного сотрудничества между странами. Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов.

Ранее в Южной Корее заявили, что Сеулу давно известно о том, что Россия использовала в войне против Украины оружие, предоставленное Северной Кореей.