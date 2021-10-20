КНДР здійснила запуск ракети з підводного човна. Радбез ООН збирається на засідання

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) передало, що пуск був проведений у вівторок, 19 жовтня, Академією оборони Північної Кореї.

За даними агентства, лідер країни Кім Чен Ин не брав участі у випробуваннях ракети.

Раніше південнокорейський Комітет начальників штабів повідомив, що КНДР у вівторок вранці провела запуск балістичної ракети з прибережного району на північному сході країни, що стало восьмим з початку року випробуванням подібного роду.

За оцінкою Сеула, це могла бути балістична ракета підводних човнів, як у 2015 і 2019 роках.