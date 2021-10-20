RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

КНДР здійснила запуск ракети з підводного човна. Радбез ООН збирається на засідання

Автор: Артур Родивилов

Військові КНДР провели тестовий пуск балістичної ракети з підводного човна. Радбез ООН збирається на засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) передало, що пуск був проведений у вівторок, 19 жовтня, Академією оборони Північної Кореї.

За даними агентства, лідер країни Кім Чен Ин не брав участі у випробуваннях ракети.

Раніше південнокорейський Комітет начальників штабів повідомив, що КНДР у вівторок вранці провела запуск балістичної ракети з прибережного району на північному сході країни, що стало восьмим з початку року випробуванням подібного роду.

За оцінкою Сеула, це могла бути балістична ракета підводних човнів, як у 2015 і 2019 роках.

Влада Японії, як повідомив журналістам прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, вважає, що Пхеньян запустив дві ракети.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРСеверная Корея