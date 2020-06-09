Північна Корея (КНДР) обриває усі лінії зв'язку з Південною Кореєю, таким чином припиняючи спроби країн домовитися про співпрацю. Зв'язок Пхеньяну з Сеулом буде заблоковано опівдні у вівторок, 9 червня.

Про це, посилаючись на заяву державного агентства КНДР, повідомляє агентство AFP.

За київським часом це буде 6 година ранку. Відповідно до заяви Пхеньяна, "це стане першим кроком на шляху до закриття всіх способів зв'язку з Сеулом". Також це допоможе захиститись від "зради південнокорейськоъ влади"

Рішення прийняла Кім Е Чжон - сестра лідера КНДР, перший заступник завідувача відділом Центрального комітету Трудової партії Кореї, а також заступник голови партії Кім Ен Чхор.

Також між сторонами будуть перервані військові та політичні зв'язки. Всі ці кроки в КНДР зробили у відповідь на виявлену агітацію і критику лідера - Кім Чен Ина. Агітацію пересилали повітряними кулями активісти та біженці з Північної Кореї. Також до куль прикріплювали флешки з інформацією і гроші.

Пхеньян заявив, що ці дії перекреслюють результат тих трьох зустрічей, які пройшли між Кім Чен Ином і президентом Південної Кореї на Мун Чже Іном.

Так, у квітні 2018 року лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї після майже 70-річної війни.

Нагадаємо, на саміті в 2018 році Сеул і Пхеньян досягли угоди щодо повної денуклеаризації Корейського півострова.