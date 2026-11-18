Извстно, что КНДР несколько раз отказывалась принимать письма Трампа, адресованные Ким Чен Ыну. Официального объяснения этому нет, однако есть предположения аналитиков, почему же лидер США оставался проигнорирован.

Издание акцентирует, что американская администрация пыталась таким образом возобновить дипломатические контакты между Вашингтоном и Пхеньяном, однако северокорейская сторона не шла навстречу.

Два собеседника, знакомые с ситуацией, пояснили - после возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно пытался передать личные послания Ким Чен Ыну через представителей США при ООН в Нью-Йорке.

Также американские дипломаты пытались вручить письма непосредственно северокорейским коллегам, однако те отказывались их принимать.

В посланиях Трамп предлагал восстановить каналы связи между двумя странами и возобновить диалог с северокорейским лидером. При этом неизвестно, удалось ли американской администрации впоследствии передать какое-либо из писем непосредственно Ким Чен Ыну.

Почему КНДР отказывалась от писем Трампа

Конкретную причину отказов северокорейская сторона публично не объясняла. Однако нежелание Пхеньяна возобновлять диалог с Вашингтоном может быть связано с изменением позиции КНДР на международной арене и ее отношением к американской политике.

Как сообщало южнокорейское издание Korea JoongAng Daily в июне 2025 года, отказ принять письмо мог быть стратегическим шагом Пхеньяна, который стремился усилить свои позиции перед возможным возвращением к переговорам.

В частности, Северная Корея, вероятно, рассчитывает на признание ее статуса ядерного государства в качестве одного из условий диалога с США.

Кроме того, за последние годы КНДР укрепила отношения с Россией и сохранила тесные связи с Китаем. Это могло снизить заинтересованность Пхеньяна в скорейшем восстановлении отношений с Вашингтоном.

В то же время северокорейская сторона ранее давала понять, что не рассматривает личные отношения Трампа и Ким Чен Ына как достаточное основание для отказа от своей ядерной программы.

Что известно о предыдущих контактах Трампа и Ким Чен Ына

Во время первого президентского срока Трамп и Ким Чен Ын провели три личные встречи. Первый саммит состоялся в июне 2018 года в Сингапуре, второй - в феврале 2019 года во Вьетнаме, а третья встреча прошла в июне 2019 года в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

За это время лидеры также обменялись как минимум 27 личными письмами. Трамп называл их "прекрасными письмами" и неоднократно вспоминал о хороших отношениях с северокорейским лидером.

Однако переговоры в Ханое завершились без соглашения. Стороны не смогли договориться о денуклеаризации КНДР и условиях снятия американских санкций.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно выражал желание снова встретиться с Ким Чен Ыном. В августе 2026 года американский президент вновь говорил о хороших отношениях с северокорейским лидером и заявлял, что тот ответил на его предложения о возобновлении контактов.

При этом Пхеньян публично не подтвердил наличие такого диалога.