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У КНДР назвали події в Бучі провокацією, влаштованою для очорнення РФ, - росЗМІ

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Москва, Середа 20 квітня 2022 11:54
У КНДР назвали події в Бучі провокацією, влаштованою для очорнення РФ, - росЗМІ Фото: у КНДР назвали події в Бучі провокацією (voakorea com)
Автор: Наталія Юрченко

У посольстві КНДР в Росії вважають, що події в Бучі (Київська область) є провокацією. У диппредставництві впевнені, що таким чином "недружні країни" намагалися очорнити РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У Північній Кореї заявили, що "провокацію" нібито влаштували західні країни, в тому числі і США.

"Подія масового вбивства в місті Буча чітко показує, що США і Захід нерозбірливі в підлих способах для того, щоб досягти своєї нечистої мети - очорнити імідж Росії і ізолювати (її, - ред.) в міжнародному відношенні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що у Київській області в результаті дій окупантів загинули більше тисячі мирних жителів.

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Війна Росії проти України Російська Федерація КНДР Буча
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