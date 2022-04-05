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У КНДР назвали єдину умову для застосування ядерної зброї

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Пхеньян, Вівторок 05 квітня 2022 06:49
У КНДР назвали єдину умову для застосування ядерної зброї Кім Е Чжон (Фото: newsweek.com)
Автор: Константин Широкун

КНДР не має наміру першою ударити по Південній Кореї. Але якщо Сеул вибере сценарій "військової конфронтації", тоді Північна Корея змушена буде пустити в дію ядерні сили. Таку заяву зробила заступник директора Департаменту ЦК Трудової партії Кореї, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина-Кім Е Чжон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ІА Yonhap.

"Ми не випустимо жодної кулі або снаряда в бік Південної Кореї", - заявила Кім Е Чжон. Партійний чиновник також зазначила, що якщо жодна країна не буде провокувати Північну Корею, то вона ніколи не завдасть удару першою.

"Іншими словами, це означає, що якщо Південнокорейська армія не зробить будь - яких військових дій проти нашої держави, воно не буде розглядатися як мета нашого нападу", - заявила Кім Е Чжон.

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