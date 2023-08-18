КНДР готовит запуск межконтинентальной баллистической ракеты, - СМИ

По его словам, Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила информацию о возможном пуске баллистической ракеты на закрытом заседании парламентского комитета по разведке.

"В Пхеньяне была обнаружена активная деятельность транспортных средств, обеспечивающих пуски межконтинентальных баллистических ракет", — сказал Ю.

Он также отметил, что КНДР, как ожидается, проведет совместные учения своих вооруженных сил, в том числе испытательный пуск ракеты, которая может быть оснащена тактическим ядерным оружием, учитывая "необычно активное" движение транспортных средств, обнаруженных вокруг площадки для запуска.

Он также сказал, что Пхеньян может осуществить еще один запуск военного разведывательного спутника в конце августа, или начале сентября.

Саммит США, Южной Кореи и Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сук Йоль впервые встретятся в формате трехстороннего саммита 18 августа в Вашингтоне. Там они обсудят ситуацию в Восточной Азии, учитывая шаги Китая и ядерную и ракетную риторику Северной Кореи.

Также стало известно, что на саммите в Вашингтоне лидеры стран планируют сделать совместное заявление по ситуации в Тайване.