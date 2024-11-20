КГВА опровергла информацию о падении обломков дронов в Киеве

Что этому предшествовало

В ночь на 20 ноября оккупанты направили на столицу Украины ударные дроны. В Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. В городе работала противовоздушная оборона, в связи с этим раздавались взрывы.

Утром Киевская городская военная администрация сообщила о падении обломков дронов на левом берегу города.

По предварительной информации, якобы произошло падение в Днепровском районе, в результате чего вспыхнул пожар в многоэтажке. Как выяснилось, информация не подтвердилась.

Добавим, что оккупанты атакуют Украину дронами каждую ночь. В октябре россияне использовали против Украины рекордное количество беспилотников.

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