RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В КГГА сделали важное заявление о повышении цен на проезд в Киеве

Фото: в КГГА сделали важное заявление о повышении цен на проезд в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

До окончания военного положения повышения цен на проезд в общественном транспорте Киева не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд - четкая позиция мэра города и моя тоже", - подчеркнул директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

В КГГА объяснили, что в комментарии медиа Кандибор говорил о необходимости поднятия стоимости проезда исключительно при быстром послевоенном развитии города.

Глава Департамента также обратился к представителям медиа с просьбой "взвешенно подходить к трактовке чувствительных для общества тем"

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что киевские власти хотят повысить проезд в общественном транспорте столицы. Стоимость проезда увеличится с 8 до 30 гривен.

Об этом решении сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

По его словам, в Киеве хотят заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом, но это можно сделать только при увеличении стоимости проезда для граждан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевоплата проїзду