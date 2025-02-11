В КГГА заявили, что Минюст с лета блокирует решение вопросов с незаконными зданиями в Киеве

"О предотвращении "туалетных схем" и "сотрудничестве" с Минюстом. За прошлый год Департамент территориального контроля подал 59 жалоб в Министерство юстиции Украины об аннулировании незаконных регистраций имущества. Однако, начиная с июля, мы не получили ни одного положительного ответа. Нам прислали 22 отказа, большинство из надуманных причин", - сообщил Михаил Будилов.

Он отметил, что в первом полугодии 2024 года работа шла конструктивно. Чиновники Минюста удовлетворили 34 жалобы КГГА относительно незаконных регистраций имущества и их аннулирования.

Директор департамента пояснил, что речь идет о незаконных регистрациях МАФов, самовольных построек, гаражей или просто фундаментов.

По словам Михаила Будилова, департамент уже подал 3 иска в Хозяйственный суд города Киева, где ответчиком выступает Министерство юстиции Украины. Сейчас готовятся еще 5 исков.

"Также все материалы, письма, ответы, иски передаю в военную администрацию, которая заявила о своем сотрудничестве с Минюстом. Работать в пользу города нужно всем! Призываю общественность тоже присоединиться к этому процессу и буду информировать о результатах", - отметил Михаил Будилов.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что дельцы регистрируют право собственности на несуществующую недвижимость в Киеве, в частности на МАФы, и таким образом "отжимают гектары столичной земли". Он пообещал обратиться в Минюст относительно проверки таких объектов, через которые реализуются "туалетные схемы", и будет требовать отмены незаконных регистраций.