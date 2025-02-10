В КГГА приняли решение отстранить Билоуса от должности директора в Карпенко-Карого: детали

Отстранение имеет целью обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела, а также создать условия для открытого диалога между всеми сторонами конфликта.

Это решение позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам коллектива и зрителей театра.

10 февраля, в помещении КГГА состоялась встреча с инициативной группой, во время которой были обсуждены дальнейшие шаги.

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко отметила, что городская власть занимает принципиальную позицию: никакие проявления харассмента, дискриминации или унизительного отношения в культурных учреждениях недопустимы.

Для всестороннего анализа ситуации в Молодом театре создадут комиссию, которая при необходимости будет принимать надлежащие меры реагирования.