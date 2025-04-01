КГГА и коммунальные предприятия проходят обязательный курс военной подготовки, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как происходит подготовка работников коммунальных предприятий к национальному сопротивлению и гражданской защите. Такая подготовка является для них обязательной с прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"В 2024-м начали обязательную плановую подготовку работников КГГА и коммунальных предприятий на 5-дневных курсах. Занятия проводятся по 2 направлениям. Первое - для забронированных военнообязанных работников. Все они должны быть готовы при необходимости стать на защиту столицы. Второе - для работников, которые могут оказать практическую помощь населению во время чрезвычайных ситуаций. Акцент - на подготовке по гражданской защите. Их готовят оказывать домедицинскую и психологическую помощь, организовать действия жителей во время обстрелов, провести эвакуацию", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что Киев имеет опыт организации такой подготовки. Еще накануне полномасштабного вторжения в столице было создано коммунальное подразделение, которое на постоянной основе осуществляет подготовку жителей к нацсопротивлению. Сейчас этот опыт позаимствовали почти все области Украины.

"Центр подготовки КО "Муниципальная охрана" имеет необходимую базу - учебный полигон и 3 объекта для проведения занятий на правом и левом берегах Днепра. Достаточное количество подготовленных инструкторов, многие из которых недавно уволились из рядов ВСУ. Вручил им Благодарности Киевского городского головы", - добавил Кличко.

По его словам, в прошлом году подготовили около 20 тысяч жителей. Из них почти 3 тысячи - работники КГГА. Финансирование осуществляется за счет городской целевой программы "Защитники и защитницы Киева".

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко встретился с военнослужащими и ветеранами и представил им городскую целевую программу "Поддержка киевлян-защитников и защитниц Украины".

Также сообщалось, что в этом году столица выделила на поддержку военных уже более 5,5 млрд грн.