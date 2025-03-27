В КГГА опровергли информацию об убытках в 60 млн гривен и заявили о манипуляциях со стороны правоохранителей

"Четко прослеживается волна манипуляций, которую распространяют анонимные Telegram-каналы. При этом само уголовное производство сфабриковано. Отсутствуют доказательства злоупотребления - в материалах следствия нет описания нарушенных должностных обязанностей, нет даже самого механизма "завладения средствами", - сообщил Руслан Светлый.

При этом он подчеркнул, что в результате этой ситуации из-за медийной и юридической атаки есть риск срыва предоставления жизненно необходимых услуг для тяжелобольных, паллиативных пациентов и людей с ментальными расстройствами.

Директор департамента уверен, что такие действия правоохранителей - не борьба за справедливость, а откровенная манипуляция, которая угрожает самым уязвимым слоям населения столицы.

"Департамент социальной и ветеранской политики будет инициировать уголовные производства в отношении всех, кто причастен к фабрикации этого дела. А также будет судиться с теми, кто распространил откровенную дезинформацию, вредя не только репутации, но и работе важных социальных программ", - подчеркнул Светлый.

Ранее сообщалось, что силовики вручили должностным лицам Департамента социальной и ветеранской политики КГГА подозрения по делу о якобы завладении 60 миллионами гривен, выделенными на паллиативный уход за тяжелобольными.

Также сообщалось, что 25 марта Соломенский районный суд г. Киева отказал во взятии под стражу заместителю директора Департамента соцполитики из-за безосновательности и необоснованности претензий правоохранителей.