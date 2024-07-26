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В КГГА объяснили, кто мог выдать разрешение на снос усадьбы Зеленских

Фото: в КГГА объяснили, кто мог выдать разрешение на снос усадьбы Зеленских (facebook.com/Malin1890)
Автор: Александр Мороз

Департамент градостроительства и архитектуры согласно решениям Киевского окружного и Шестого апелляционного административных судов издал градостроительные условия и ограничения для усадьбы Зеленских. Но градостроительные условия не являются разрешением на строительство, а описывают технические показатели для будущего проекта строительства.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Петр Оленич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Градостроительные условия и ограничения не являются разрешением на строительство, а лишь описывают технические показатели для будущего проекта. Департамент градостроительства и архитектуры предоставил условия на реконструкцию существующего объекта в пределах существующих параметров и существующей высоты – без изменения внешних геометрических размеров. Еще раз подчеркиваю: это данные для проектирования. Мы не предоставляем разрешений на строительство.

Он отметил, что столичные власти были обязаны выполнить решение суда, поскольку другое является нарушением закона.

В КГГА напомнили, что Департамент земельных ресурсов своевременно отправлял в ГАСИ и прокуратуру информацию об обнаруженных, без каких-либо разрешительных документов, строительных работ по адресу этого дома – на ул. Александра Конисского, 22.

"Кроме того, Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА обращался в Министерство развития общин, территории и инфраструктуру Украины с инициативой проведения внепланового мероприятия государственного архитектурно-строительного контроля объекта на ул. Конисского, 22", – говорится в сообщении КГГА.

Также говорится, что на обращение департамента министерство не отреагировало должным образом и не провело проверку. И хотя Департамент охраны культурного наследия и владельцы усадьбы Зеленских подписали Меморандум о восстановлении здания, городские власти все равно будут судиться в суде – к застройщику и владельцам здания, относительно его восстановления в том виде, какой она имела.

Чтобы иметь законные механизмы влияния на недобросовестных владельцев здания, Киевские городские власти призвали не манипулировать на теме усадьбы Зеленских и не распространять неправдивую и некорректную информацию.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Департамент охраны культурного наследия КГГА подписал Меморандум с владельцами здания усадьбы Зеленских. Владельцы здания, согласно документу, обязуются восстановить его в том виде, который оно имело.

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